Происшествия Происшествия Граната взорвалась в жилом доме в Мариуполе

Политика Политика Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".

Политика Политика Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

Политика Политика Глава NASA отозвал приглашение Рогозину Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.

Авто Авто ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО Говоря о коэффициенте мощности, господин Табаков отметил, что изменения «произойдут, видимо, уже в 2021 году».

Хоккей Хоккей Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Хоккей Хоккей Сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

Космос Космос Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.

Хоккей Хоккей Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.

Кино Кино Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".

Происшествия Происшествия Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.

Происшествия Происшествия В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Политика Политика В России внедрят новую систему контроля качества бензина В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

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Политика Политика Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.

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Происшествия Происшествия В Таиланде шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Общество Общество В России появится профессия судьи для беспилотных машин В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.

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Авто Авто Названы самые популярные дизельные автомобили в России Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.

Хоккей Хоккей Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.

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