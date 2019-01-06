Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУRT на русском03:59
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
RT на русском03:59
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Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
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NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США
Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
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Король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
Обновлено в 06:42
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика
Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России
"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.
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Экономика
В России появится новая система контроля качества бензина
В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
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В Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошел взрыв
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что в доме, где произошел взрыв газа, снесут седьмой и восьмой подъезд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:03
Политика
«Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ
Госкорпорация «Роскосмос» удивлена общению NASA с ней через СМИ, а не на прямую, рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
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В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
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Названы последствия отмены визита Рогозина в США
«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Космос
Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС
Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
Обновлено в 05:08
Теннис
Даниил Медведев проиграл Нишикори в финале турнира в Брисбене
Обновлено в 07:06
Происшествия
Врачи рассказали, кто заклеил пластырем рот новорожденному в роддоме
Обновлено вчера в 19:01
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ
Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Обновлено в 07:00
Политика
Эрдоган планирует посетить Россию в январе
Обновлено в 05:27
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Шторм повредил набережную в Сочи
Мощный шторм частично разрушил набережную в Сочи. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Тюмени в батутном парке погибла девушка
Обновлено в 07:03
Спорт
Лыжник Сундбю: «Русские выступают каждый сам за себя»
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил о том, что у российских лыжников нет общей командной тактики, комментируя старт масс-гонки «Тур де Ски», его слова приводит 6 января TV2.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
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В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
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Футбол
«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях
Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Экономика
В Воронежской области создана особая экономическая зона
В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
Обновлено в 05:17
Общество
Выигравшие по 500 миллионов рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
Обновлено в 06:03
Общество
ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Полное интервью Валерия Максименко будет опубликовано 8 января на сайте "Интерфакса" https://www.interfax.ru.
Обновлено в 02:28