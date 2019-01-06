Политика

Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Интерфакс
03:27

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.
Интерфакс03:27

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Патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Украине

Газета.Ru07:07

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

RT на русском03:59

Вселенский патриарх вручил томос главе новой Православной церкви Украины

РБК03:55

Патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

ТАСС03:52

Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

Lenta.ru03:47

Патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой украинской церкви

Коммерсантъ03:39

Варфоломей получил шоколад, Епифаний - томос

Вести.Ru03:40
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