Политика
Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви УкраиныИнтерфакс03:27
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.
Интерфакс03:27
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