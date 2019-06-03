Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45

с чего всё началось

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.

Футбол Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евро «Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo.

Происшествия В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.

Гаджеты Apple анонсировала черную iOS 13 Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью» Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.

Авто LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Экономика Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Общество На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Экономика Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Авто FAW раскрыла комплектации нового Besturn X40 для России Китайская компания FAW рассекретила комплектации обновленного кроссовера Besturn X40, который уже в текущем месяце поступит в продаже в России.

Авто Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.

Авто Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Здоровье Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии родила сына Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.

Здоровье Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них - дети до 17 лет.

Армия и оружие Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.