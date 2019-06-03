Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.
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с чего всё началось
Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.Коммерсантъ11:01
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евро
«Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Apple анонсировала черную iOS 13
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью»
Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.
Обновлено в 17:02
Авто
LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).
Обновлено в 04:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора
Обновлено в 09:06
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Авто
FAW раскрыла комплектации нового Besturn X40 для России
Китайская компания FAW рассекретила комплектации обновленного кроссовера Besturn X40, который уже в текущем месяце поступит в продаже в России.
Обновлено в 11:50
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей
Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге
Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них - дети до 17 лет.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Георгия Жукова
В Харькове активисты проукраинских организаций и партий снесли бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 09:53