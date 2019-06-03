Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.
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с чего всё началось
Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.Коммерсантъ11:01
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Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
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Политика
Дональд Трамп отобедал с королевой и возложил венок в Вестминстере
Вместе с супругой Меланьей президент США возложил венок к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.
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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
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Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
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В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
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Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе
В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Общество
Студенты тюменского вуза экономят на еде из-за урезанных стипендий
Учащиеся Государственного аграрного университета Северного Зауралья экономят на еде.
Обновлено в 11:28
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
Обновлено в 11:12
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла
Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Происшествия
СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Общество
В Петербурге появятся новые льготы для блокадников
Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда - вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе.
Обновлено в 11:41
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Израиль заменит американские гусеничные САУ на отечественные колёсные
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