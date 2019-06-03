Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.
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Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении
 Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.
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