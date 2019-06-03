Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45

с чего всё началось

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.

Политика Дональд Трамп отобедал с королевой и возложил венок в Вестминстере Вместе с супругой Меланьей президент США возложил венок к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Энергетика Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3% Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

Политика В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Футбол 10 футболистов покинули «Енисей» «Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Спорт IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Происшествия СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.

Происшествия Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Общество В Петербурге появятся новые льготы для блокадников Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда - вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе.