Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаИзвестия 09:45

Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.
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Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении
 Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.
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