Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение ВселеннойLenta.ru 07:49

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 21 апреля, передает ТАСС.
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Патриарх Кирилл считает, что ученые никогда не смогут объяснить появление Вселенной

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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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На МКАД перевернулась фура с цементом

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Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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