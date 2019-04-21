Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение ВселеннойLenta.ru 07:49
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 21 апреля, передает ТАСС.
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