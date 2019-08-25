Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.
РИА Новости10:04

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Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

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Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку

Московский Комсомолец10:22

Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку

Газета.Ru10:54

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Вести.Ru10:44

Патриарх Кирилл в Чертаново объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют слова про вторую щеку

Фонтанка.Ру11:36

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

РИА Новости10:04
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Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2

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«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
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Футбол

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На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.
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Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Политика

Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

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Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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Футбол

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Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Технологии

Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов

Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.
Обновлено в 12:48
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

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Культура

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Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Культура

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Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
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Политика

Лидеры G7 решили, возвращать ли Россию в клуб

Обновлено в 06:38
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ

Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Двух активистов задержали в Петербурге на акции за честные выборы

Обновлено в 09:03
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
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Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

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Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Обновлено 23 августа в 03:34
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

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Космос

Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян

Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
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Новое поколение седана GAC GA6 вышло на рынок. Дизайн модели как снаружи, так и внутри сильно отличается от предшественника.
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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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Шоу-бизнес

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Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
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Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
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Российский епископ
Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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