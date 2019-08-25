Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.

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Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».

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