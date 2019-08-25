Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.РИА Новости10:04
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Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку
Московский Комсомолец10:22
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
Обновлено в 15:06
Политика
Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7
На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
Обновлено в 12:44
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Технологии
Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов
Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.
Обновлено в 12:48
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Культура
Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Лидеры G7 решили, возвращать ли Россию в клуб
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
Обновлено в 15:11
Экономика
Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Обновлено 23 августа в 03:34
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Космос
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Обновлено в 04:56
Авто
В Китае стартовали продажи нового GAC GA6
Новое поколение седана GAC GA6 вышло на рынок. Дизайн модели как снаружи, так и внутри сильно отличается от предшественника.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына
Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30