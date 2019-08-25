Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.
РИА Новости10:04

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Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

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Газета.Ru10:54

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Вести.Ru10:44

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Фонтанка.Ру11:36

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

РИА Новости10:04
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