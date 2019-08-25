Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.РИА Новости10:04
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Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку
Московский Комсомолец10:22
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 00:25
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Путешествия
Четверть россиян верит в удачу, если потереть части памятников
Только четверть жителей России верит, что традиция тереть части памятников во время путешествий приносит удачу.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Политика
Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути
Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Петербуржцы вышли на пикеты за честные выборы
Обновлено в 08:26
Кино
Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие»
Компания Netflix опубликовала первый ролик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев приехал в Сочи без супруги
Певец Валерий Леонтьев приехал в Сочи на очередной музыкальный фестиваль, в котором он будет принимать участие.
Обновлено в 13:48
Здоровье
Диетолог рассказала о ситуации с ожирением россиян
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Космос
Илон Маск предупреждает, что у Земли нет защиты от падения метеоритов
Ни один известный астероид размером более 140 метров не имеет значительных шансов на столкновение с Землей в течение следующих 100 лет.
Обновлено в 13:38
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Авто
Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено в 15:05
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Технологии
Зарубежные партнеры заинтересовались российской космической медициной
"Существует еще один интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, так называемая космическая медицина", - отметили в корпорации.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56