Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.РИА Новости10:04
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Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку
Московский Комсомолец10:22
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 12:17
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
Обновлено в 03:09
Путешествия
Власти Москвы составили портрет типичного туриста столицы
Как отмечает портал, 77,5% туристов из других регионов России родились после 1981 года. Из них 33,3% - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 11:40
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Киберспорт
Стал известен итоговый призовой фонд The International 2019
Итоговый призовой фонд The International 2019 по Dota 2 составил $34 307 094.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ
В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 12:33
Политика
Джонсон: Британия не заплатит ЕС отступных за Brexit без сделки
Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, Брюссель не получит 39 миллиардов фунтов отступных, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57