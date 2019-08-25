Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами БиблииРБК 11:57

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.
РИА Новости10:04

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Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

РБК11:57

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Вести.Ru10:44

Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку после удара

Комсомольская правда10:56

Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку

Газета.Ru10:54

Патриарх Кирилл в Чертаново объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют слова про вторую щеку

Фонтанка.Ру11:36

Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку

Московский Комсомолец10:22

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

РИА Новости10:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Обновлено в 08:29
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Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)

Обновлено в 12:17
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

Обновлено в 11:25
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Происшествия

Казаки избили россиянина в Геленджике

Обновлено в 10:52
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника оправдался за инцидент с пятитысячной купюрой

Обновлено в 10:08
Политика

В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США

Обновлено в 03:09
Путешествия

Власти Москвы составили портрет типичного туриста столицы

Как отмечает портал, 77,5% туристов из других регионов России родились после 1981 года. Из них 33,3% - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 11:40
Космос

«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС

Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено вчера в 02:23
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Киберспорт

Стал известен итоговый призовой фонд The International 2019

Итоговый призовой фонд The International 2019 по Dota 2 составил $34 307 094.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе

После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
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На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ

В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 12:33
Политика

Джонсон: Британия не заплатит ЕС отступных за Brexit без сделки

Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, Брюссель не получит 39 миллиардов фунтов отступных, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Обновлено в 09:30
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В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено в 11:57
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