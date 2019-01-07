Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием АнтихристаLenta.ru07:55
Современные электронные устройства хороши удобством, но таят в себе опасность. Об этом заявил патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, гаджеты несут в себе опасность стать средством контроля информации из одной точки, что демонстрирует пришествие Антихриста.
Lenta.ru07:55
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Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Культура
Умер писатель и историк Николай Лисовой
На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Культура
Суд по делу о домогательствах Кевина Спейси начался
Актер Кевин Спейси должен 7 января появиться в суде Массачусетса, где рассматривается дело о сексуальных домогательствах с его стороны к 18-летнему юноше, якобы имевших место в 2016 году.
Обновлено в 10:47
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции
Обновлено в 13:59
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Кино
Скончался актер Уильям Морган Шеппард
В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Мария Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того, как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress
Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.
Обновлено в 02:54
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Т-34»
Фильм «Т-34» вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Политика
Британские власти установили все детали покушения на Скрипаля
Британские власти пришли к выводу, что все детали покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, произошедшего в марте 2018 года, установлены.
Обновлено в 05:43