Современные электронные устройства хороши удобством, но таят в себе опасность. Об этом заявил патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, гаджеты несут в себе опасность стать средством контроля информации из одной точки, что демонстрирует пришествие Антихриста.

Религия Религия В храме Христа Спасителя состоялось рождественское богослужение

Религия Религия В Екатеринбурге возвели ледовые скульптуры по библейским мотивам Мастера из разных регионов России возвели ледовые скульптуры в рамках рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда" на площади около Храма-на-Крови в Екатеринбурге, который построен на месте убийства семьи Романовых, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Религия Религия В Египте открыли крупнейшие на Ближнем Востоке коптский собор и мечеть Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке коптский Собор Рождества Христова и мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которая должна стать одной из крупнейших в мире, открылись в воскресенье в новой административной столице Египта в пригороде Каира.

Религия Религия В Тбилиси проходит рождественское шествие «Алило» Тысячи православных верующих проводят на центральных проспектах Тбилиси традиционное рождественское шествие "Алило", передает корреспондент РИА Новости.

Религия Религия Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке Эстонский премьер-министр Юри Ратас поздравил по-русски православных христиан страны с Рождеством.

Религия Религия Во всех храмах Краснодара прошли рождественские богослужения Всего в ночь с 6 на 7 января в Краснодаре праздничные рождественские службы прошли церквях, соборах и часовнях 54 православных приходов.

Религия Религия В «Херсонесе», накануне Рождества, верующим перекрыли дорогу к Богу Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.

Религия Религия Губернатор Брянской области Богомаз встретил Рождество в Клинцах В канун Рождества в Клинцовском Петропавловском соборе прошло праздничное богослужение. В нём приняли участие сотни православных верующих.

Религия Религия У православных христиан начинаются Святки 7 января 2019 года, в праздник Рождества Христова, у православных христиан начинаются Святки – особое время радости о родившемся Спасителе Иисусе Христе.

Религия Религия Андрей Никитин поздравил новгородцев с Рождеством Христовым Сегодня, 7 января, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.

Религия Религия Лукашенко в Рождество призвал все народы к дружбе и сотрудничеству Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал все народы к дружбе и сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы государства.

Религия Религия Живые символы Рождества разместили в храме Невинномысска Украшение Храма, кучерявые барашки и многое другое делается для того, чтобы подчеркнуть значимость праздника и распространить в Невинномысске традицию живого символа в Рождество, отмечает «Невинномысский рабочий».

Религия Религия На Шукшанской заставе начали год праздником Богатырской силушки В честь преподобного Илии Муромца на Шукшанской заставе в селе Елембаево Новоторъяльского района был проведён праздник Богатырской силушки, на котором свои умения, силу и ловкость показали не только богатыри, но и поляницы — девушки-воительницы.

Религия Религия Магдеев поздравил православных Челнов с Рождеством Глава Автограда отметил, что в многонациональных Челнах свято чтят и уважают духовные традиции всех народов Поздравление мэра Челнов Наиля Магдеев опубликовано на официальном сайте города.