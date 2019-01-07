Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием АнтихристаLenta.ru07:55
Современные электронные устройства хороши удобством, но таят в себе опасность. Об этом заявил патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, гаджеты несут в себе опасность стать средством контроля информации из одной точки, что демонстрирует пришествие Антихриста.
Lenta.ru07:55
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Религия
В храме Христа Спасителя состоялось рождественское богослужение
Обновлено вчера в 15:43
Религия
В Екатеринбурге возвели ледовые скульптуры по библейским мотивам
Мастера из разных регионов России возвели ледовые скульптуры в рамках рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда" на площади около Храма-на-Крови в Екатеринбурге, который построен на месте убийства семьи Романовых, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Обновлено в 06:22
Религия
В Египте открыли крупнейшие на Ближнем Востоке коптский собор и мечеть
Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке коптский Собор Рождества Христова и мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которая должна стать одной из крупнейших в мире, открылись в воскресенье в новой административной столице Египта в пригороде Каира.
Обновлено в 02:00
Религия
В Тбилиси проходит рождественское шествие «Алило»
Тысячи православных верующих проводят на центральных проспектах Тбилиси традиционное рождественское шествие "Алило", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Религия
Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке
Эстонский премьер-министр Юри Ратас поздравил по-русски православных христиан страны с Рождеством.
Обновлено в 03:08
Религия
Во всех храмах Краснодара прошли рождественские богослужения
Всего в ночь с 6 на 7 января в Краснодаре праздничные рождественские службы прошли церквях, соборах и часовнях 54 православных приходов.
Обновлено вчера в 17:33
Религия
В «Херсонесе», накануне Рождества, верующим перекрыли дорогу к Богу
Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.
Обновлено в 06:07
Религия
Губернатор Брянской области Богомаз встретил Рождество в Клинцах
В канун Рождества в Клинцовском Петропавловском соборе прошло праздничное богослужение. В нём приняли участие сотни православных верующих.
Обновлено в 03:29
Религия
У православных христиан начинаются Святки
7 января 2019 года, в праздник Рождества Христова, у православных христиан начинаются Святки – особое время радости о родившемся Спасителе Иисусе Христе.
Обновлено в 04:00
Религия
Андрей Никитин поздравил новгородцев с Рождеством Христовым
Сегодня, 7 января, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.
Обновлено в 03:35
Религия
Лукашенко в Рождество призвал все народы к дружбе и сотрудничеству
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал все народы к дружбе и сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 05:40
Религия
Живые символы Рождества разместили в храме Невинномысска
Украшение Храма, кучерявые барашки и многое другое делается для того, чтобы подчеркнуть значимость праздника и распространить в Невинномысске традицию живого символа в Рождество, отмечает «Невинномысский рабочий».
Обновлено в 08:07
Религия
На Шукшанской заставе начали год праздником Богатырской силушки
В честь преподобного Илии Муромца на Шукшанской заставе в селе Елембаево Новоторъяльского района был проведён праздник Богатырской силушки, на котором свои умения, силу и ловкость показали не только богатыри, но и поляницы — девушки-воительницы.
Обновлено в 08:10
Религия
Магдеев поздравил православных Челнов с Рождеством
Глава Автограда отметил, что в многонациональных Челнах свято чтят и уважают духовные традиции всех народов Поздравление мэра Челнов Наиля Магдеев опубликовано на официальном сайте города.
Обновлено в 02:05
Религия
Югра встречает Рождество Христово
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:55