Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортовГазета.Ru 16:08

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует, передает ТАСС. "Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет 156 млн, а за 20 лет - 166 млн", - подсчитал патриарх.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Газета.Ru16:08

Отказ от абортов необходим для увеличения численности населения России, считает патриарх Кирилл

Эхо Москвы12:30

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов: маткапитала мало

Московский Комсомолец11:11

Патриарх Кирилл считает отказ от абортов необходимым для увеличения населения России

ТАСС11:54

«Жизнь начинается с зачатия»: Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

Вести.Ru11:21

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

News.ru12:09

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

РИА Новости10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Хоккей

Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией

Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Экономика

Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться

Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Кино

Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль

На этой неделе во Франции начал работу 72-й Международный Каннский кинофестиваль.
Обновлено в 13:28
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

Обновлено в 15:02
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Кино

В своем новом фильме Гаспар Ноэ выпускает из женщины ведьму

Обновлено в 12:35
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Музыка

Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

Обновлено в 07:37
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
Обновлено в 06:50
Гаджеты

Google раскрыла особенности следующей версии Android

Google рассказала о новой функции Android: корпорация не дожидается выпуска Android Q. Вице-президент корпорации Google, который курирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк рассказал об особенностях следующей версии Android 11 R. В Twitter Дэйв Берк ответил основателю AndroidPolice Артему Русаковскому.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Политика

Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке

20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Пуговка очаровала подписчиков снимками без макияжа

Семнадцатилетняя актриса Катя Старшова, известная как Пуговка из сериала "Папины дочки", опубликовала серию снимков в Instagram, где блеснула своей естественной красотой, пишет издание "Актуальные Новости".
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Патриарх Кирилл
Российский епископ
Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное