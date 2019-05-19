Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортовГазета.Ru 14:08

Епископ Русской православной церкви уверен, что отказ от абортов даже лучше повлияет на рост населения, чем материнский капитал. "Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет уже 156 миллионов", - подсчитал патриарх Кирилл.
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Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

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