Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в суткиРИА Новости вчера в 08:31

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.

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Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

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