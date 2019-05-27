Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в суткиРИА Новости вчера в 08:31
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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с чего всё началось
Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.Интерфаксвчера в 07:46
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