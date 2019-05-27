Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в суткиРИА Новости вчера в 08:31

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.
Интерфаксвчера в 07:46

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Патриарх Кирилл заявил о строительстве «по три храма в сутки»

РБКвчера в 10:15

Башкирские партийные бонзы советского времени панически боялись верующих

Московский Комсомолецвчера в 23:09

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Газета.Ruвчера в 20:28

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

РИА Новостивчера в 16:21

Пользователи соцсетей откликнулись на ответ Шнурова церкви. «Пока стих писал, храм построили»

URA.Ruвчера в 23:43

РПЦ строит в среднем три храма в сутки, за последние 10 лет их появилось 30 тысяч

Эхо Москвывчера в 09:32

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Интерфаксвчера в 07:46
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Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Технологии

Схему записи к врачам через интернет поменяют в Алтайском крае

Как рассказал altapress.ru директор медкластера Алтайского края Виталий Азанов, сейчас пациент может записаться к врачу в регистратуре поликлиники или через интернет, в мобильных приложениях или на сайте gosuslugi.ru.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей

Раяла: победа на чемпионате мира может быть всего один раз в жизни

Нападающий сборной Финляндии Тони Раяла прокомментировал победу в финале чемпионата мира.
Обновлено в 01:29
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
Общество

Росконтроль определил лучшие томатные соки

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Стала известна предварительная явка на праймериз «Единой России»

Обновлено вчера в 16:13
Кино

На «Золотом вороне» в Анадыре выбрали лучший фильм фестиваля

Малых «Золотых воронов» из рога лося забрали режиссеры Лассе Лау (Дания) за лучший неигровой фильм «Ворон и чайка» и Любовь Борисова (Якутия) за лучший игровой фильм «Надо мною солнце не садится».
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
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