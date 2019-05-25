Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в суткиРИА Новости 08:31
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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