Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в суткиРИА Новости 08:31

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки

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