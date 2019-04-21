Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»Вести.Ru 09:56
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным.
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Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Здоровье
6 простых правил, помогающих защититься от рака
По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси
Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»
Обновлено в 11:37
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке
Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Музыка
Настасья Самбурская добыла первую победу в качестве певицы
Вскоре после официального начала музыкальной карьеры Самбурская достигла и первых побед.
Обновлено в 11:54
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм
Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол
Виктор Васин: «Цель ЦСКА — брать каждую игру три очка»
Обновлено в 06:16
Наука
В загрязненных частях Арктики нашли аномальных улиток-гермафродитов
Биолог Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев изучил улиток, проживавших в загрязненных частях Арктики, и установил, что самки вида Boreocingula martyni обладают мужскими половыми органами в недоразвитом состоянии, сообщает Polar Biology.
Обновлено в 09:38
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50