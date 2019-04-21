Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»Вести.Ru 09:56

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл считает, что ученые никогда не смогут объяснить появление Вселенной

ТАСС06:46

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

News.ru07:14

В РАН продемонстрировали патриарху Кириллу способность описать происхождение Вселенной без упоминания бога

Говорит Москва07:54

Патриарх Кирилл обвинил ученых в неспособности понять «тайну Вселенной»

URA.Ru09:40

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять появление Вселенной

РБК09:57

Ученые не смогут объяснить зарождение Вселенной, заявил патриарх Кирилл

Газета.Ru10:31

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Lenta.ru07:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Здоровье

6 простых правил, помогающих защититься от рака

По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Обновлено в 07:19
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 11:45
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Политика

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 11:55
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Музыка

Настасья Самбурская добыла первую победу в качестве певицы

Вскоре после официального начала музыкальной карьеры Самбурская достигла и первых побед.
Обновлено в 11:54
Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм

Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол

Виктор Васин: «Цель ЦСКА — брать каждую игру три очка»

Обновлено в 06:16
Наука

В загрязненных частях Арктики нашли аномальных улиток-гермафродитов

Биолог Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев изучил улиток, проживавших в загрязненных частях Арктики, и установил, что самки вида Boreocingula martyni обладают мужскими половыми органами в недоразвитом состоянии, сообщает Polar Biology.
Обновлено в 09:38
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное