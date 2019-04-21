Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»Вести.Ru 09:56
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным.
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Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:02
Происшествия
Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси
Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
Обновлено в 13:15
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Обновлено в 13:37
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Первый опрос: Зеленский лидирует с огромным отрывом
По данным опроса NIMG на 12.00, которые приводит РИА Новости, Зеленский набирает 71,8%, Порошенко – 28,2%. По регионам ситуация та же.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика
"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 12:41
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Кино
Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата
«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку
Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Обновлено в 13:03
Политика
Порошенко заявил, что не уйдет из политики
Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения
Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен»
Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Конец эпохи Порошенко. Украина выбрала президента
Пока еще действующий президент Порошенко признал поражение, но пообещал, что не уйдёт из политики: его партия готовится к парламентским выборам.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Общество
В Петербурге в митинге против службы в армии приняли участие геи
Мероприятие организовано в преддверии 9 мая. В митинге приняли участие около ста человек.
Обновлено в 08:59