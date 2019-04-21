Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»Вести.Ru 09:56

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным.
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Патриарх Кирилл считает, что ученые никогда не смогут объяснить появление Вселенной

ТАСС06:46

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

News.ru07:14

Ученые не смогут объяснить зарождение Вселенной, заявил патриарх Кирилл

Газета.Ru10:31

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Lenta.ru07:49

В РАН продемонстрировали патриарху Кириллу способность описать происхождение Вселенной без упоминания бога

Говорит Москва07:54
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Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

Обновлено 19 апреля в 14:55
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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В штаб Зеленского пришла полиция

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Православные отмечают Вербное воскресенье

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Явка во втором туре выборов на Украине на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре выборов на Украине составила по состоянию на 15:00 мск 47,87%.
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Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

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Суд отказался снять Зеленского с выборов

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Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

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Игрок КХЛ дебютировал в футболе

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Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы

Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
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Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублей

Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
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Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
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Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
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Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Шоу-бизнес

Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети

Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
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Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
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Назван топ-5 самых доступных универсалов в России

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Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя

Писатель Дмитрий Быков переведен на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.
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«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое место

"Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
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Армия и оружие

Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ

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Армия и оружие

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Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
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