Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»Вести.Ru 09:56
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным.
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