Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Общество
Для спортсменов-олимпийцев введут показатели эффективности
«Ежегодный анализ ключевых показателей, отражающих эффективность работы федерации, позволит определить динамику развития вида спорта», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 19:38
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Музыка
Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»
Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Минобороны РФ заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом
Заказ на первую опытно-промышленную партию снарядов калибром 30 миллиметров с управляемым подрывом для проведения госиспытаний поступил в концерн "Техмаш" от министерства обороны России.
Обновлено в 21:08
Политика
В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкций
Экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ангелика Винциг.
Обновлено в 20:44
Кино
Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»
Обновлено в 04:55
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Арбитр умер после остановки сердца во время матча чемпионата Боливии по футболу
Главный арбитр матча высшего дивизиона чемпионата Боливии по футболу Виктор Уртадо умер после остановки сердца во время игры.
Обновлено в 20:41
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02
Космос
Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев
НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Игры
Watch Dogs 3 может выйти уже осенью
Журналистами издания Spiel Times рассказали об анонсе игры Watch Dogs 3, который состоится уже в обозримом будущем.
Обновлено в 06:07
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Наука
Археологи узнали причину каннибализма в древности
Ученые из Испании разгадали загадку древних каннибалов, узнав причину поедания себе подобных.
Обновлено вчера в 00:13
Кино
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
В Сети появилось красочное видео, демонстрирующее сверхманевренный истребитель Су-30СМ, произведенный в России.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Медики назвали причины воспаления седалищного нерва
Медики назвали причины возникновения недуга, а также перечислили способы его устранения.
Обновлено в 11:24
Общество
На Дальнем Востоке построили меньше всего нового жилья
Меньше всего нового жилья по итогам 2018 года ввели в регионах Дальнего Востока.
Обновлено в 19:47
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43