Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Обновлено в 19:50
Здоровье
Кладбище в режиме онлайн: как блогеры-лжеврачи уничтожают онкобольных
На этой неделе российские СМИ разоблачали блогера Катю Тхи, живущую в Лондоне.
Обновлено в 19:45
Хоккей
Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено в 18:30
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника
Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Двое ученых погибли на Шпицбергене
В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ
"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:14
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде.
Обновлено в 15:10
Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено вчера в 19:13
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Политика
Феникс (Китай): российская армия купила 50 тысяч коробок лапши быстрого приготовления и осталась недовольна ее чрезмерной остротой (Феникс)
В конце прошлого века российская армия начала импортировать из Китая некоторые продукты, в том числе лапшу быстрого приготовления.
Обновлено в 18:02
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Экономика
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Кино
Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»
Обновлено в 04:55
Политика
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, согласно которой на 20 мая у лидера страны запланировано несколько мероприятий.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено в 11:24
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Футбол
Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»
Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия
ДТП на юге Москвы: три человека пострадали
На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.
Обновлено в 16:40
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38