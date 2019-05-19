Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Газета.Ru16:08

Отказ от абортов необходим для увеличения численности населения России, считает патриарх Кирилл

Эхо Москвы12:30

Патриарх Кирилл считает отказ от абортов необходимым для увеличения населения России

ТАСС11:54

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Известия11:55

«Жизнь начинается с зачатия»: Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

Вести.Ru11:21

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов: маткапитала мало

Московский Комсомолец11:11

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

РИА Новости10:54
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Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Обновлено в 19:50
Здоровье

Кладбище в режиме онлайн: как блогеры-лжеврачи уничтожают онкобольных

На этой неделе российские СМИ разоблачали блогера Катю Тхи, живущую в Лондоне.
Обновлено в 19:45
Хоккей

Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался

Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено в 18:30
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника

Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ

"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:14
Происшествия

На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика

Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде.
Обновлено в 15:10
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 19:13
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Политика

Феникс (Китай): российская армия купила 50 тысяч коробок лапши быстрого приготовления и осталась недовольна ее чрезмерной остротой (Феникс)

В конце прошлого века российская армия начала импортировать из Китая некоторые продукты, в том числе лапшу быстрого приготовления.
Обновлено в 18:02
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Экономика

Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Кино

Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»

Обновлено в 04:55
Политика

Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, согласно которой на 20 мая у лидера страны запланировано несколько мероприятий.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено в 11:24
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Футбол

Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия

ДТП на юге Москвы: три человека пострадали

На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.
Обновлено в 16:40
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
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