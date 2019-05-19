Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:55
Музыка
12-летний забайкалец Толочкин пробился в финал песенного телешоу «Ты супер!»
Воспитанник Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 12-летний Виталий Толочкин прошёл в финал всероссийского песенного конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ.
Обновлено в 20:53
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Футбол
Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати» в матче MLS
«Орландо Сити» разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 5:1. По дублю в составе победителей оформили экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани и Тешо Акинделе, еще один мяч в активе Доминика Дуайера.
Обновлено в 20:09
Кино
Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей
Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
Обновлено в 20:03
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Общество
Названы регионы — лидеры по вводу жилья
Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.
Обновлено в 18:07
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:30
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Обновлено в 23:17
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Политика
Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.
Обновлено в 22:41
Политика
Китай обеспечивает КНДР в обход санкций
Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрениями, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25