Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Музыка
Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено в 06:30
Кино
Чак Норрис посетил военную базу в США
79-летний актёр посетил одну из главных военных баз армии США — Форт Худ, расположенную около города Киллин, для участия в съёмках документального сериала.
Обновлено в 06:40
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Риме
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов
Обновлено в 11:51
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Музыка
Все из-за Мадонны: флаг Палестины показали на «Евровидении»
Обновлено в 09:13
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Общество
В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона
Обновлено в 08:00
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Общество
В Архангельске прошел антимусорный митинг
В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол
Ростов — Зенит 1:0
"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Музыка
Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню
Обновлено в 13:23
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12