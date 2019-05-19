Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости 10:54

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Отказ от абортов необходим для увеличения численности населения России, считает патриарх Кирилл

Эхо Москвы12:30

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

News.ru12:09

Патриарх Кирилл считает отказ от абортов необходимым для увеличения населения России

ТАСС11:54

«Жизнь начинается с зачатия»: Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

Вести.Ru11:21

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов: маткапитала мало

Московский Комсомолец11:11

Глава РПЦ призвал «закрыть тему абортов»

Pravda.Ru11:09

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

РИА Новости10:54
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Музыка

Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»

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Кино

Чак Норрис посетил военную базу в США

79-летний актёр посетил одну из главных военных баз армии США — Форт Худ, расположенную около города Киллин, для участия в съёмках документального сериала.
Обновлено в 06:40
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Риме

Обновлено в 12:43
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

Обновлено в 11:51
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Музыка

Все из-за Мадонны: флаг Палестины показали на «Евровидении»

Обновлено в 09:13
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Наука

Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита

Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

Обновлено в 13:43
Общество

В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона

Обновлено в 08:00
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Политика

В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Общество

В Архангельске прошел антимусорный митинг

В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол

Ростов — Зенит 1:0

"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Музыка

Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

Обновлено в 13:23
Хоккей

Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Футбол

Бэйл заявил, что не уйдет из «Реала», пока ему не заплатят 50 млн

Обновлено в 11:03
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Патриарх Кирилл
Российский епископ
Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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