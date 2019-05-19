Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортовРИА Новости вчера в 10:54

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Патриарх Кирилл призвал отказаться от абортов, чтобы увеличить численность россиян

Эхо Москвывчера в 21:07

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

РИА Новостивчера в 10:54

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Известиявчера в 11:55

Патриарх Кирилл считает отказ от абортов необходимым для увеличения населения России

ТАССвчера в 11:54

«Жизнь начинается с зачатия»: Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

Вести.Ruвчера в 11:21

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов: маткапитала мало

Московский Комсомолецвчера в 11:11

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Газета.Ruвчера в 16:08
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Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Кино

Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы

На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Располневшую Седокову довели до голодания

Обновлено вчера в 09:28
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Кино

«Джон Уик 3» возглавил американский прокат

Обновлено вчера в 16:21
Кино

Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

По оценке аналитиков, компания теоретически может вывезти весь свой СПГ, в том числе загрузив хаб на Камчатке, без строительства дополнительных газовозов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Музыка

Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Сотрудников томского дома-интерната для престарелых и инвалидов обвиняют в краже денег у постояльцев

Уголовные дела возбудили по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц в крупном размере), их объединили в одно производство.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Гнездо социализма. Спецрепортаж из села, где москвичи построили идеальный колхоз

Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Культура

Ученый рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Популярный во всем мире фэнтезийный сериал «Игра престолов» может быть полезен для студентов, которые планируют стать менеджерами.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы

Обновлено вчера в 05:25
Экономика

РАНХиГС: российские предприятия стали чаще закупать отечественное оборудование, хотя предпочли бы европейское

Согласно планам закупок оборудования, основными поставщиками оборудования на российские предприятия стали отечественные производители.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 16:33
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