Политика

Патриарх Кирилл призвал не признавать «новую церковь Украины»
NewInform
04:32

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к предстоятелям посметных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в результате чего была создана «новая церковь» и избран ее глава.
NewInform04:32

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Российский епископ
Епископ Русской православной церкви; с 1 февраля 2009 - патриарх Московский и всея Руси. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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