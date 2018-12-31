Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры. Текст заявления размещен на сайте Московского патриархата РПЦ.
Газета.Ru04:56
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с чего всё началось
В противном случае, по словам Кирилла, вселенский патриарх не сможет больше работать над объединением церквей, а страдания, причинённые им православным украинцам, последуют за Варфоломеем «на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас», говорится в письме, опубликованном на сайте Московского патриархата.News.ru05:05
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