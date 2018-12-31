с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры. Текст заявления размещен на сайте Московского патриархата РПЦ.

Политика Политика Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Политика Политика Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

Политика Политика Центризбирком Украины ликвидировал все избирательные участки в России Гражданам Украины, оказавшимся на территории России, предлагается воспользоваться своим избирательным правом на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Политика Политика Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ» Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».

Армия и оружие Армия и оружие Трамп похвалил себя за действия США в Сирии Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.

Политика Политика Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Политика Политика Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.

Политика Политика В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.

Политика Политика На Украине позавидовали стене на границе с Крымом Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в эфире телеканала NewsOne выразил мнение, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва.

Политика Политика Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.

Политика Политика WSJ: Элизабет Уоррен решила побороться за пост президента США Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявила о создании исследовательского комитета для участия в президентских выборах 2020 года.

Политика Политика Пашинян сообщил о договоренностях с Путиным о цене на газ Армения и Россия договорились о ценах на газ в 2019 году, сообщил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Политика Политика Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

Политика Политика Порошенко назвал 2018-й годом больших испытаний и побед Украинский президент Петр Порошенко назвал уходящий 2018 год годом «больших испытаний и побед».