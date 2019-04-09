Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в суткиLenta.ru 08:59

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. Его слова передает «Интерфакс» в воскресенье, 26 мая.
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Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.
Интерфакс07:46

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Московский и Киевский патриархи не ведают покоя

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Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Интерфакс07:46

Патриарх Кирилл освятит русский храм в Страсбурге

Петербургский дневниквчера в 01:53
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"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
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Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
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В Литве завершилось голосование на выборах президента

В Литве сегодня, 26 мая, в 20.00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись все избирательные участки и завершился второй тур выборов президента страны и выборы депутатов Европарламента от Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
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Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
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В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
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Болельщики ФК «Динамо» выбежали на поле после матча с «Арсеналом»

Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" выбежали на поле после матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Обновлено в 10:13
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Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
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Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019

С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
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"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
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В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
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В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
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«Локомотив» ведет переговоры с Денисовым

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью "СЭ" ответил на вопрос о будущем полузащитника Игоря Денисова.
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Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
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Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
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Сборная России уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

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На Хоккайдо зафиксировали температурный рекорд

Небывалая для конца мая жара установилась на северном японском острове Хоккайдо днем в воскресенье.
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Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы

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