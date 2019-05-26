Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в суткиLenta.ru 08:59

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. Его слова передает «Интерфакс» в воскресенье, 26 мая.

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

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