Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в суткиLenta.ru 08:59
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. Его слова передает «Интерфакс» в воскресенье, 26 мая.
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Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив
Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Появилось видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57
Авиабаза Неллис организовала полет американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский Су-57.
Обновлено в 11:48
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.
Обновлено в 04:05
Космос
К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца
Учёные говорят, что из-за Солнца на Земле произойдёт мини-ледниковый период.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны
Обновлено в 11:40
Политика
В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв олигарха Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому об объявлении дефолта в Украине.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Илекском районе произошел крупный пожар на картофельных складах
О пострадавших информации нет 26 мая в Илекском районе произошел крупный пожар в селе Кардаилово.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Компания Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Компания решила использовать чип Snapdragon 8cx, который был анонсирован в конце прошлого года, а он создан для ноутбуков с постоянным подключением к сети.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Автоспорт
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако
На подиум Гран-при Монако поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.
Обновлено в 11:29
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
В Черновицкой области неизвестные захватили храм УПЦ
Обновлено в 10:50
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Автоспорт
Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял седьмую позицию.
Обновлено в 12:08