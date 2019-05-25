Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в суткиРИА Новости 08:31

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

РИА Новости16:21

РПЦ строит в среднем три храма в сутки, за последние 10 лет их появилось 30 тысяч

Эхо Москвы09:32

Патриарх Кирилл освятит русский храм в Страсбурге

Петербургский дневниквчера в 01:53

РПЦ подсчитала, сколько храмов строит в сутки

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Патриарх Кирилл освятил собор Всех Святых в Страсбурге

ТАСС07:28

Патриарх и его окрестности. Предстоятель РПЦ поднял стандарты жизни на недосягаемую высоту. Экскурсия по «святым местам»

Новая газетавчера в 13:33

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Интерфакс07:46
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