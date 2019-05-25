Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в суткиРИА Новости 08:31

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Политика Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Кино Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Здоровье Названы семь способов предотвратить похмелье Креветки, кальмары, мидии и другие морепродукты являются отличным средством для предотвращения похмелья.

Наука Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.

Экономика Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.

Политика В Литве ждут начала второго тура президентских выборов Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).

Игры В твиттере Anthem уже больше месяца не появлялись новые сообщения Последнее крупное обновление для Anthem вышло больше месяца назад, и с тех пор официальный твиттер-аккаунт игры ничего не писал — лишь 29 и 30 апреля сделал два ретвита записей технической поддержки ЕА о профилактических работах.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Футбол Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ "Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.

Кино «Аладдин» возглавил российский прокат Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.

Общество Не так сложно: определение размеров участка Основными документами для граждан РФ, интересующихся вопросами максимального размера земельного участка, являют ст. 11.9, п.1 Земельного кодекса и ст.30, ч.6 Гражданского кодекса РФ.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.