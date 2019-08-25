Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие. Его слова после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново приводит РИА Новости. По его словам, пацифизм исключает возможность вооруженного сопротивления народа даже в случае агрессии.

Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

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