Религия

Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удараLenta.ru 12:16

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие. Его слова после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново приводит РИА Новости. По его словам, пацифизм исключает возможность вооруженного сопротивления народа даже в случае агрессии.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.
РИА Новости10:04

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Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

Lenta.ru12:16

Патриарх Кирилл обосновал необходимость подставлять после удара другую щеку

Московский Комсомолец10:22

Патриарх Кирилл в Чертаново объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют слова про вторую щеку

Фонтанка.Ру11:36

Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку

Газета.Ru10:54

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Вести.Ru10:44

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

РБК11:57

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

РИА Новости10:04
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Футбол

«Ливерпуль» может продать Салаха

Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»

Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:00
Политика

На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Единоборства

Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров

Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Экономика

Последний зарубежный покупатель SSJ100 захотел избавиться от них

Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей SSJ100, а также вторым по величине эксплуатантом SSJ после «Аэрофлота», у которого 49 самолетов.
Обновлено 23 августа в 03:26
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Под Житомиром облили краской памятник украинским военным

Неизвестные облили красной краской памятник украинским силовикам в военном городке в Житомирской области.
Обновлено в 09:57
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 07:24
Политика

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Единоборства

Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator

Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Культура

Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

Обновлено в 02:39
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Авто

В Китае стартовали продажи нового GAC GA6

Новое поколение седана GAC GA6 вышло на рынок. Дизайн модели как снаружи, так и внутри сильно отличается от предшественника.
Обновлено в 06:44
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено 22 августа в 11:18
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Футбол

Виктор Гончаренко: «Надеюсь, Дзагоев к осени вернется в строй»

Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей

Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
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Патриарх Кирилл
Российский епископ
Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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