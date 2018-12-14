Политика

Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ
RT на русском
02:21

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.
RT на русском02:21
с чего всё началось
В частности, послания
 направлены Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
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Патриарх Кирилл
Российский епископ
Епископ Русской православной церкви; с 1 февраля 2009 - патриарх Московский и всея Руси. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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