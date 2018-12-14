Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.
RT на русском02:21
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с чего всё началось
В частности, послания направлены Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.RT на русском02:21
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Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
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Обновлено вчера в 19:25
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Арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам.
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Обновлено в 01:53
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В Киеве демонтируют памятник Суворову
Обновлено в 02:19
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В США начато расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа
Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении возможной растраты средств, собранных на инаугурацию президента Дональда Трампа.
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Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено вчера в 13:38
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В Финляндии рассказали о позиции страны по «Северному потоку — 2»
Позиция Финляндии по «Северному потоку-2» не изменилась, несмотря на резолюцию Европарламента, призывающую отменить реализацию проекта.
Обновлено в 02:12