с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ

Политика Политика Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря

Политика Политика В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.

Армия и оружие Армия и оружие Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Политика Политика НАТО выразило сожаление из-за решения Косово создать армию НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной республики Косово начать создание собственной армии.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР «Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Политика Политика Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.

Политика Политика Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж «Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Политика Политика В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Россияне назвали человека года среди политиков Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Политика Политика Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.