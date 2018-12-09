Политика
Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ
Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦГазета.Ru10:21
По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создаваемая "единая поместная церковь" на Украине строится на злобе и ненависти, а потому не может быть "от Бога". В то же время предстоятель выразил уверенность, что православная церковь устоит перед расколами и участием светской власти.
Газета.Ru10:21
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15 декабря в Киеве должен состояться так называемый объединительный собор, который призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата.Интерфакс06:08
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Армия и оружие
Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля
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