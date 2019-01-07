Религия

Патриарх Кирилл назвал гаджеты признаком пришествия Антихриста
Клопс
09:32

Патриарх Кирилл назвал гаджеты признаком пришествия Антихриста и предупредил верующих об опасности, которую таят в себе современные устройства.
Клопс09:32

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл заявил о риске контроля людей Антихристом через гаджеты

РБК10:35

Особое мнение: Сергей Смирнов

Эхо Москвы12:21

Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Интерфакс03:24

Патриарх Кирилл призвал россиян не становиться рабами гаджетов

URA.Ru05:56

Патриарх Кирилл предостерег верующих от чрезмерного использования гаджетов

ТАСС04:06

Патриарх Кирилл рассказал об опасности гаджетов

РИА Новости03:39

Патриарх Кирилл рассказал о признаках пришествия Антихриста

Газета.Ru09:33

Патриарх Кирилл: Антихрист придет из интернета

Вести.UZ04:24
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Обновлено в 10:21
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Путин раскрыл свое воинское звание

Обновлено в 17:48
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Политика

Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения

Сообщается, что Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала, а летом 2018 года Юлию Скрипаль навещали друзья, среди которых были и британцы, и россияне.
Обновлено в 16:55
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Суд по делу о домогательствах Кевина Спейси начался

Актер Кевин Спейси должен 7 января появиться в суде Массачусетса, где рассматривается дело о сексуальных домогательствах с его стороны к 18-летнему юноше, якобы имевших место в 2016 году.
Обновлено в 10:47
Политика

Судья в США уличила адвоката фирмы Пригожина в непрофессионализме

Американская судья по «российскому делу» Дэбни Фридрик сделала выговор адвокату Эрику Дюбелье, который защищает российскую компанию Concord Management and Consulting.
Обновлено в 18:59
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в контактах сестры Юлии с близкими в РФ

Племянница Скрипаля отметила, что источник газеты говорит о контактах Юлии с «подругами в Москве», однако речь может идти лишь об одной подруге.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Обновлено в 14:49
Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Автоспорт

Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено в 17:00
Авто

Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае

«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Политика

Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров

Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Скончалась экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
Обновлено в 18:15
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Волочкова решила остаться на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Обновлено в 12:13
Кино

Умер актер Уильям Морган Шеппард

В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Космос

Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна

Еще одно редкое явление произойдет 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске.
Обновлено в 12:47
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено в 18:00
Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
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Савченко высказалась о ситуации с православной церковью на Украине

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