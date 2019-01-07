Религия
Патриарх Кирилл: антихрист встанет во главе Интернета
Патриарх Кирилл: антихрист встанет во главе ИнтернетаMR7.ru06:26
Глава РПЦ призвал паству не впадать в зависимость от гаджетов, сравнив их с алкоголем и наркотиками. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» предсказал пришествие антихриста через Интернет, а также сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
MR7.ru06:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Обновлено в 18:13
Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Обновлено в 18:53
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией
Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:19
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Авто
Tesla начала строительство нового завода в Шанхае
На заводе запланирован выпуск бюджетных моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Для начала мощность предприятия составит 250 тысяч автомобилей в год, а позже завод расширят для выпуска 500 тысяч машин ежегодно.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров
Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Политика
СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах
Обновлено в 13:54
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море
Обновлено в 15:01
Политика
В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии
После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп анонсировал экстренное обращение к нации
Президент США Дональд Трамп намерен посвятить свою речь бюджетному кризису который временно парализовал работу многих ведомств.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Скончалась экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию с православной церковью на Украине.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске
Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
Обновлено в 12:27
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Общество
Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей
Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Волочкова решила остаться на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Обновлено в 12:13