Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУРБК 06:29
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
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Гаджеты
Shazam для Android теперь может распознавать музыку в наушниках
В Shazam для Android была добавлена новая функция Pop Up, которая позволит пользователям идентифицировать песни, воспроизводимые в сторонних приложениях, не выходя из приложения.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Спорт
Россию лишили руководящих постов в IAAF
Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»
В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
Обновлено в 03:47
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года, заявили 11 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Авто
FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел в продажу на домашнем рынке около 2 лет назад.
Обновлено в 06:53
Общество
Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обновлено в 04:34
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»
Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Житель Томской области украл дорогу
В Томской области задержали 30-летнего злоумышленника, похитившего дорожное покрытие с трассы Катайга - Степановка, сообщает во вторник областное управление МВД.
Обновлено в 03:06
Авто
В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья
Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01