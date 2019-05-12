Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУNews.ru 15:24
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено в 15:05
Экономика
В агрокомплексе «Сунжа» собрали первые 200 тонн помидоров
Обновлено в 09:43
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Политика
В Раде обвинили Кремль в дискриминации коренных народов России
«Рада призывает ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальные парламенты государств мира осудить системные нарушения прав коренных народов России», — говорится на сайте фракции Порошенко.
Обновлено в 00:08
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Литве
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
На этот вопрос "Российской газете" ответил замглавного врача, руководитель регионального сосудистого центра Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова Москвы, профессор Михаил Гиляров: - Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии
ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией
Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Наука
Опыты на людях: как исследуют человеческий мозг
Обновлено в 06:15
Транспорт
Уровень шума на Кольцевой линии в Москве снизят на четверть
Уровень шума и вибрации при движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют снизить на четверть.
Обновлено в 12:59
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Футбол
Репортаж из чемпионской раздевалки «Зенита»
Обновлено в 16:35
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Общество
Гороскоп на 12 мая 2019
Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.
Обновлено в 00:58
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Общество
Кадры для Приморья: растить, искать, привлекать лучших
Денис Дега, руководитель Центра комплексной поддержки мигрантов, руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского регионального отделения «Деловой России», прокомментировал PRIMPRESS ситуацию на рынке труда Приморского края.
Обновлено в 19:11
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Политика
В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44