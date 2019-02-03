Происшествия

Патологию легких нашли у 20 курсантов училища в УльяновскеИзвестия 31 января в 05:28

Эпидемиологическое расследование проводится в суворовском училище в Ульяновске. При обследовании у 20 воспитанников была обнаружена патология легких. Никто из обследованных на состояние здоровья не жаловался.
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У 26 ульяновских суворовцев диагностировали эхинококкоз

Ульяновск онлайн05:29

В ульяновском Суворовском училище обследовали уже 400 человек: у 26 курсантов нашли эхинококкоз, у одного из них – «кистозные изменения»

Ульяновск.Экспресс06:17

Врачи выявили эхинококкоз у 26 суворовцев в Ульяновске

ТАСС08:14

В Ульяновске 26 суворовцам диагностировали эхинококкоз

Первый ульяновский портал09:27

В легких курсантов-суворовцев нашли червей

Известия13:38

У 26 ульяновских курсантов выявлено заболевание эхинококкозом

Ульяновская правда04:40

Уже официально: эхинококкоз у 26 человек, половина еще не обследована. Заражение ульяновских суворовцев: разбираемся, что произошло

Ulpressa05:27
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Происшествия

Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех

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Происшествия

Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша

27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен.
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Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
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В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
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Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
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Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
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В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

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Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
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Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

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Названа самая модная профессия среди молодежи

Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель».
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В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
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Спорт

Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

На прошедшем в декабре взрослом чемпионате России Трусова стала второй, Косторная заняла третье место, а победу одержала Щербакова.
Обновлено в 12:35
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
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Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

«Ростех» запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

"Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.
Обновлено вчера в 19:01
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Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Обновлено в 11:33
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
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Кнопка «дизлайк» на Youtube может исчезнуть

В YouTube не исключили, что при оценке видео на хостинге исчезнет кнопка «дизлайк».
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Происшествия

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Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
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Армия и оружие

США разместят на границе с Мексикой почти 4 тысячи военных

Соединенные Штаты разместят дополнительные силы военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой.
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Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
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«Реал» одержал четвёртую победу подряд в Примере

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Командир, не гони

Технология используется по всей России с 1 декабря.
Обновлено в 08:31
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Поезд «Аллегро» застрял возле границы России и Финляндии

Обновлено в 12:24
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Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа

Обновлено в 09:03
Происшествия

Взрыв на Кубе объяснили падением метеорита

Обновлено 01 февраля в 18:21
Происшествия

На военной базе РФ в Таджикистане нарушитель подорвался на боеприпасе

Неизвестный мужчина проник на крупнейший военный объект РФ за рубежом, 201-ю военную базу, расположенную в Таджикистане.
Обновлено в 15:51
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