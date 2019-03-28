Футбол

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»Матч ТВ 03:00

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато стал игроком бразильского «Сан-Паулу». Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
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Экс-форвард «Милана» Пато согласовал контракт с «Сан-Паулу»

Sport24.ru05:20

Пато вернулся в «Сан-Паулу»

Sports.ruвчера в 20:42

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»

Sportbox.RU03:00

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»

Матч ТВ03:00

Пато вернулся в «Сан-Паулу»

Чемпионат02:46

Пату вернулся в «Сан-Паулу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Экс-форвард «Милана» Пато вернулся в «Сан-Паулу»

РИА Новости03:15
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Муж Жени Огурцовой заставлял ее работать во время декрета

Звезда «Ранеток» Евгения Огурцова несколько недель назад объявила о расставании с мужем и отцом своего маленького ребенка.
Обновлено в 08:57
Общество

Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 08:35
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 10:19
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram

Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Происшествия

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Роскачество выбрало лучший смартфон

Роскачество совместно с ICRT, Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.
Обновлено в 03:40
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Футбол

Бердыев: надеемся на положительное решение CAS по «Рубину»

Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Происшествия

За Абызова предложен залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра открытого правительства Михаила Абызова предложила в суде за его освобождение залог в 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Политика

В Госдуме рассказали об основных направлениях работы с госзакупками

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков рассказал об основных направлениях работы по совершенствованию законодательства о госзакупках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:21
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:40
Кино

«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ

Обновлено в 06:55
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину

Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Экономика

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Политика

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Обновлено в 04:32
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Бразильский футболист, нападающий. Выступал за сборную Бразилии. Воспитанник школы бразильского «Интернасьонала».
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