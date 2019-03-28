Футбол

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»Матч ТВ 03:00

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато стал игроком бразильского «Сан-Паулу». Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пато стал игроком «Сан-Паулу»

Евро-футбол.ру02:09

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»

Матч ТВ03:00

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»

Sportbox.RU03:00

Пато вернулся в «Сан-Паулу»

Чемпионат02:46

Экс-форвард «Милана» Пато вернулся в «Сан-Паулу»

РИА Новости03:15

Пату вернулся в «Сан-Паулу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Пато вернулся в «Сан-Паулу»

Sports.ruвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака

Обновлено в 01:29
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Обновлено вчера в 08:43
Игры

В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5

В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Политика

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

В конце прошлого года СМИ опубликовали видео с выступлением якобы пьяного Порошенко.
Обновлено в 03:52
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Полина Гагарина выложила фото без макияжа

Коллеги, родственники и поклонники поздравляли именинницу с самого утра, однако сама дождалась шести часов вечера и выложила снимок без макияжа в Instagram, показав свою естественную красоту.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Экономика

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Aurus показал тизер своего нового спорткара

Российская компания Aurus на своей официальной странице AURUS Russia опубликовала видео, на котором частично показан спортивный болид.
Обновлено в 02:29
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Политика

Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Экономика

Кабмин утвердил требования к единой инфосистеме жилстроительства

Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 03:07
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Культура

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Гаджеты

К Mir Pay подключились шесть новых банков

Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алешандре Пато
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Выступал за сборную Бразилии. Воспитанник школы бразильского «Интернасьонала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное