Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»Матч ТВ 03:00

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато стал игроком бразильского «Сан-Паулу». Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Футбол Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед» Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.

Интернет В WhatsApp появится «темный» режим Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Экономика Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.

Происшествия Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре «Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».

Музыка Вещатель лаконично прокомментировал подготовку Лазарева Официальный вещатель песенного конкурса Евровидение-2019 — холдинг ВГТРК — сообщил, что представитель России Сергей Лазарев готовится к выступлению в штатном режиме.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Политика НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.

Политика Россия призвала США отказаться от пересмотра международного права Власти США должны прекратить предпринимать односторонние шаги, которые подрывают процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Культура Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.

Политика Гуайдо назначил операцию по свержению Мадуро на 6 апреля Лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля операцию по свержению официальной власти.

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Авто Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Экономика Правительство обсуждает новое применение системы «Платон» Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.