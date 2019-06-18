Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в ТаиландМосковский Комсомолец 04:02

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю был задержан более чем на полтора часа, поскольку часть пассажиров отказалась лететь в Таиланд из-за проблем с самолетом перед вылетом.
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