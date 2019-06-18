Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в ПаттайюНовосибирские новости 02:44

Чартерный рейс из Новосибирска в Паттайю вечером в понедельник, 17 июня, задержали из-за бунта пассажиров, сообщил паблик «Жесть Новосибирск» в Instagram. Перед стартом был зафиксирован сбой в работе двигателей, самолёт долго не мог взлететь.

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Паттайю

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