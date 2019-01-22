Происшествия

Пилот объяснил действия экипажа захваченного самолета Сургут-МоскваМосковский Комсомолец 07:50

Самолет, захваченный во время выполнения рейса Сургут-Москва пассажиром, который потребовал направить его в Афганистан, благополучно сел в Ханты-Мансийске. По предварительной информации, захватчиком оказался психически нездоровый мужчина, с которым теперь разбираются медики и правоохранители.
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с чего всё началось

Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск. В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".
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