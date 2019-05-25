Происшествия
Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортомRT на русском вчера в 22:06
Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.
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Над Сургутом кружит самолет рейса «Сургут-Худжанд». Он вернется в аэропорт «по техническим причинам»
ИА СИА-Прессвчера в 14:18
Что-то пошло не так. Самолет Utair не смог вылететь из Сургута в Таджикистан
СургутИнформТВвчера в 13:28
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В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
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Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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Кино
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Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
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В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
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Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Наука
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Сотрудники Массачусетского технологического института Джозеф Дельпрето и Даниэла Рус предложили систему, помогающую синхронизировать действия и степень прилагаемых усилий человека и робота, работающих в паре.
Обновлено 24 мая в 02:29
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Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
Обновлено вчера в 21:21
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Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
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Обновлено 24 мая в 04:05
Армия и оружие
Военнослужащие групп специального назначения ЗВО вступили в борьбу на конкурсе «Зеленая тропа-2019»
Более 60 военнослужащих Западного военного округа прибыли в Тамбовскую область для участия в окружном этапе конкурса профессионального мастерства и полевой выучки среди групп специального назначения «Зеленая тропа-2019».
Обновлено вчера в 10:27
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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
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Обновлено вчера в 13:35
Общество
Россияне перешли с вина на пиво ради экономии
Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Обновлено вчера в 19:15
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Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
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Авто
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Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
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Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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