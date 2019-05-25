Происшествия

Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортомRT на русском вчера в 22:06

Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.
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Следователи выяснят, почему самолет «ЮТэйр» вернулся в Сургут после вылета

РИА Новостивчера в 13:53

Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair

ТАССвчера в 21:21

Вылетевший в Таджикистан самолет «ЮТэйр» вынужденно вернется в Сургут

Интерфаксвчера в 12:43

Пассажиры экстренно севшего в Сургуте лайнера UTair улетели в Таджикистан

URA.Ruвчера в 23:48

Над Сургутом кружит самолет рейса «Сургут-Худжанд». Он вернется в аэропорт «по техническим причинам»

ИА СИА-Прессвчера в 14:18

В Сургуте готовится к экстренной посёлке самолет Utair

Новости Югрывчера в 12:28

Что-то пошло не так. Самолет Utair не смог вылететь из Сургута в Таджикистан

СургутИнформТВвчера в 13:28
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Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 20:04
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Авто

Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием

Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено 24 мая в 21:34
Происшествия

В Иркутске потушили пожар в торговом центре

Обновлено вчера в 21:43
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Политика

НАТО потребовало от России отпустить украинских моряков

Представители НАТО выступили с требованием к России незамедлительно выполнить вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Обновлено вчера в 10:20
Общество

Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить здоровье щитовидки

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что за 2018 год в Волгоградской области зарегистрированы 3589 впервые выявленных заболеваний щитовидки.
Обновлено вчера в 15:37
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Наука

В США создана технология, позволяющая человеку и роботу работать в паре

Сотрудники Массачусетского технологического института Джозеф Дельпрето и Даниэла Рус предложили систему, помогающую синхронизировать действия и степень прилагаемых усилий человека и робота, работающих в паре.
Обновлено 24 мая в 02:29
Политика

Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

Обновлено вчера в 21:21
Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появились главные сержанты

Обновлено 24 мая в 04:05
Армия и оружие

Военнослужащие групп специального назначения ЗВО вступили в борьбу на конкурсе «Зеленая тропа-2019»

Более 60 военнослужащих Западного военного округа прибыли в Тамбовскую область для участия в окружном этапе конкурса профессионального мастерства и полевой выучки среди групп специального назначения «Зеленая тропа-2019».
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Россияне перешли с вина на пиво ради экономии

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Кино

Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

Фанаты "Игры престолов" начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги.
Обновлено вчера в 09:59
Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
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