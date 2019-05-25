Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском вчера в 12:59

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

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