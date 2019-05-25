Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском вчера в 12:59

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пассажиры экстренно севшего в Сургуте лайнера UTair улетели в Таджикистан

URA.Ruвчера в 23:48

СКР начал проверку по факту происшествия с рейсом Utair «Сургут-Худжанд»

СургутИнформТВ01:41

Над Сургутом кружит самолет рейса «Сургут-Худжанд». Он вернется в аэропорт «по техническим причинам»

ИА СИА-Прессвчера в 14:18

Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair

ТАССвчера в 21:21

Вылетевший в Таджикистан самолет «ЮТэйр» вынужденно вернется в Сургут

Интерфаксвчера в 12:43

Следователи выяснят, почему самолет «ЮТэйра» вернулся в Сургут после вылета

РИА Новостивчера в 13:53

Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом

RT на русскомвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия

К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов

Обновлено 24 мая в 15:02
Политика

Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов

Обновлено вчера в 12:30
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика

В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Общество

26 мая Москву накроют ливни и грозы

Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Спорт

Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи

Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано, ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:01
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Общество

День города в Петербурге первыми отметят велосипедисты

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика

Власти Венесуэлы встретятся с оппозицией в Осло

«Представители основных политических сил в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения диалога при содействии Норвегии», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма

Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Авто

Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено вчера в 06:26
Футбол

Кубок Германии достался «Баварии»

В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Космос

Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»

Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное