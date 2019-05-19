Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлетаREGNUM вчера в 18:53

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за технической неисправности. Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
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Пассажиры прервавшего рейс SSJ 100 вылетели из Ульяновска в Москву резервным рейсом

Коммерсантъ04:47

Пассажиры прервавшего взлет SSJ вылетели в Москву резервным рейсом

РБК04:10

Пассажиры прервавшего взлет SSJ100 улетели из Ульяновска резервным бортом

РИА Новости03:27

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ТАСС04:14

Отказавшиеся лететь на SSJ-100 пассажиры пересели в другой самолет

Lenta.ru01:59

Пассажиры рейса Ульяновск – Москва отказались лететь на SSJ-100

Газета.Ru02:35

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Ульяновская правда02:55
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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