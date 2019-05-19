Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлетаREGNUM вчера в 18:53
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за технической неисправности. Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
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