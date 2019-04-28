Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничествеiReactor вчера в 12:19

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, самолет «Уральских авиалиний» совершил посадку в Калуге.
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