Транспорт
Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничествеiReactor вчера в 12:19
Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, самолет «Уральских авиалиний» совершил посадку в Калуге.
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«Уральские авиалинии» объяснили пересадку в Калуге на рейсе Москва – Париж
Говорит Москвавчера в 10:55
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