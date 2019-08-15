Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.

Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».

Космос Компания Virgin Galactic показала новый космопорт Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.

Транспорт Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.

Здоровье Врачи назвали признаки поражения печени Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика Трамп призвал строить больше психбольниц в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Здоровье Число россиян с синдромом Дауна выросло на треть За последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло в России на 30%.

Политика WSJ: Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию По словам источников издания, "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики".

Общество ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей Ранее фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что внук члена ЦИК России Бориса Эбзеева в четырехлетнем возрасте приобрел квартиру в элитном доме стоимостью 500 млн рублей.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.

Политика Меркель винит Россию в развале ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца» В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова получила травму на отдыхе в Греции Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с последствиями ужасной травмы, которую получила на отдыхе в Греции.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку В четверг, 15 августа, стало известно об отставке главы города Барнаула Сергея Дугина.

Общество В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Происшествия Стало известно об образовании командира А321 Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.