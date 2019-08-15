Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в полеКоммерсантъ 07:20
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
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