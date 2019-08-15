Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в полеКоммерсантъ 07:20
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
Читать в источнике
Оценить
Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец 01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 14:39
Политика
Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа
Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10
Музыка
Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище
Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
Обновлено в 07:00
Теннис
Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено в 17:15
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Политика
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНР Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «быстро и гуманно».
Обновлено вчера в 19:47
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено в 17:08
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Общество
В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста
В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 12:48
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Авто
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Хоккей
«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.
Обновлено в 13:06